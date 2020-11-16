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16 ноября 20, 12:18
Массивный оползень накрыл машины на Канарских островах.ВИДЕО
Обрушение скалы
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Туристы испанского островного курорта сняли на видео момент обрушения части скалы в океан.

На Канарских островах огромный кусок скалы рухнул в океан на глазах у людей. Видео с места события публикует Daily Star.

На испанском курорте Валле-Гран-Рей на острове Ла Гомера в момент обрушения скалы находились несколько человек. Часть скалы упала в воду, подняв высокий столб пыли.

На место происшествия прибыли спасатели. Они не исключают, что под завалами могут быть люди, поскольку на побережье находилась стоянка домов на колесах.

Пляж Аргага сейчас официально закрыт для посещений из-за трещин в скалах. Власти опасаются повторных обрушений.

Desplazados efectivos de seguridad y perros especializados en búsqueda de personas al lugar. Sitio peligroso y de prohibido acceso. Aunque parezca estabilizado, hay grietas, con lo que el riesgo de repetición existe. Máxima precaución y todo el apoyo a la isla de La Gomera. pic.twitter.com/yx7NIDF7By

— Ángel Víctor Torres (@avtorresp) November 14, 2020
Korrespondent
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