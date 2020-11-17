Протесты в Киеве с самого утра переросли в столкновения

С самого утра вторника, 17 ноября, под парламентом проходит протест предпринимателей. Протестующие перекрыли вход в здание правительство и не давали пройти депутатам пройти. Как сообщило РБК-Украина, в связи с этим между участниками акции протеста и правоохранителями произошли столкновения.

Так, Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для депутатов, чтобы они могли пройти. Подробностей столкновений на данный момент нет

Акция протеста устроена предпринимателями против введения кассовых аппаратов или же специального программного обеспечения (называется Регистратор расчетных операций или РРО), которое должно было начать действовать уже в августе.



