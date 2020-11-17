Протесты в Киеве с самого утра переросли в столкновения

С самого утра вторника, 17 ноября, под парламентом проходит протест предпринимателей. Протестующие перекрыли вход в здание правительство и не давали пройти депутатам пройти. Как сообщило РБК-Украина, в связи с этим между участниками акции протеста и правоохранителями произошли столкновения.
Так, Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для депутатов, чтобы они могли пройти. Подробностей столкновений на данный момент нет
Акция протеста устроена предпринимателями против введения кассовых аппаратов или же специального программного обеспечения (называется Регистратор расчетных операций или РРО), которое должно было начать действовать уже в августе.
По данным Государственной налоговой службы, за отсутствие РРО или его применения с нарушением установленных требований предусматривается штраф.
Размеры штрафов:
Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.