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18 ноября 20, 09:54
В Италии супруги умерли от коронавируса в один день
коронавирус
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Итальянские супруги умерли от COVID-19 в один день. Они прожили вместе 63 года.

В пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни супруги Винченцо и Ольга Молино, которым было 82 и 83 года, скончались от коронавируса в один день, пишет Фраза. Произошло это в минувшее воскресенье.

Местные власти сообщают, что они прожили в браке 63 года.

Старики болели десять дней.

Сообщается следующее: «Несмотря на высокую температуру, они не дождались прихода врача, с предварительным диагнозом грипп им прописали антибиотики».

Супругов госпитализировали 11 ноября.

Информируется: «Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги – 86%. В больнице они оказались в разные палатах, но Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом».
Fraza.ua
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