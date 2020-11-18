В Италии супруги умерли от коронавируса в один день

В пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни супруги Винченцо и Ольга Молино, которым было 82 и 83 года, скончались от коронавируса в один день, пишет Фраза. Произошло это в минувшее воскресенье.

Местные власти сообщают, что они прожили в браке 63 года.

Старики болели десять дней.

Сообщается следующее: «Несмотря на высокую температуру, они не дождались прихода врача, с предварительным диагнозом грипп им прописали антибиотики».

Супругов госпитализировали 11 ноября.

Информируется: «Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги – 86%. В больнице они оказались в разные палатах, но Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом».