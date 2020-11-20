В Таиланде слоненок-воришка спрятался за столб: фото

В сети появилось фото, на котором тайский слоненок виновато прячется за столб в луче света от фонаря – перед этим местные жители провинции Чиангмай застукали его за поеданием сахарного тростника. Опубликовал фото в Facebook профессор политологии одного из местных университетов.

"Главное – сохранять спокойствие и продолжать есть сахарный тростник", – подписал таец выложенное фото.

По словам очевидцев, слоненок, видимо, проголодался и встретил на своем пути поле с сахарным тростником. Он начал есть, а когда люди стали светить в его сторону фонариками, решил просто спрятаться за столб.

Все это время животное смирно простояло за столбом, не шевелясь – вернуться к еде слоненок рискнул только, когда все ушли.