Скандал на "Шустер Live. Соцсети назвали нардепа "дураком"

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Александр Трухин рассказал причину увольнения Игоря Уманского с должности министра финансов, который занимал пост всего 26 дней. Так, чиновник заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина, что экс-министр страдает глубоким алкоголизмом.

- Я думаю, что мы, как команда, должны начать говорить правду и объяснить, что на самом деле произошло. Потому что мы все об этом замалчиваем, об этом знают все коллеги, которые находятся в парламенте, об этом знают все сотрудники Министерства финансов, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда, - заявил нардеп от "Слуги народа".

Заявление Трухина сразу же раскритиковали пользователи социальной сети, назвав его "молодым депутатом", который обвинил в алкоголизме "некого Уманского".

- НЕКТО ТРУХИН - молоденький депутат от Зеленского, обвиняет в эфире некого Уманского, который проработал министром от Зеленского меньше месяца, в алкоголизме. Мол, ошибку сделали, он запойный, на работу не ходил. Мда, мальчик Трухин даже не знает, что закопал только что свое будущее, - пишет в Фейсбуке Гарик Корогодский.

Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, своим заявлением "Слуга народа" снижает доверие к нынешней власти и, по сути, разоблачил Трухин "сам себя".

- Какой смысл в столь жестком разоблачении, а по сути саморазоблачения? Тот же Трухин понимает, что этим он не уменьшает значимость обвинений Уманского, а дискредитирует власть в целом, и себя в том числе? Снижает доверие к власти, ослабляет позиции государства, - пишет Голобуцкий в Фейсбуке.

Тем временем шеф-редактор издания "Левый Берег" Соня Кошкина напомнила, что "великий госдеятель Трухин" является мажоритарщиком из Днепра, вокруг которого нашумел ни один скандал.

- Гугл долго отказывался искать информацию об этом "великом" государственном деятеле. При запросе "Александр Трухин" выдает какого-то москальского актера. Или его сына. Черт их там разберет. Пришлось вбивать "Александр Трухин. Депутат. Слуга народа". Оказалось, мажоритарщик из Днепра. Вынесло зеленой волной. Так вот, друзья мои, запомните это имя. Потому что этот человек - мразь. Просто мразь. Точка. Все, - эмоционально отреагировала Кошкина.

О ЧЕМ РЕЧЬ

20 декабря 2019 года на новогоднем корпоративе партии "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" президент Владимир Зеленский "поздравил" бюджетного комитета Рады Александра Трухина с наступающим праздником необычным тостом: "Это был год свиньи, дальше – год крысы, но давайте оставаться людьми".

Как выяснилось, такое высказывание Зеленского могло последовать после скандала, который нашумел вокруг Трухина. Распределяя субвенции на регионы, народный депутат заложил почти 270 миллионов гривен на свой избирательный округ (№40) в Каменском Днепропетровской области в рамках статьи "социально-экономическое развитие отдельных территорий". В то время как другие депутаты по этой программе получали 5-10 миллионов гривен.

СПРАВКА

Александр Трухин - бизнесмен из Днепра, который ведет сельхозбизнес в Полтавской области. От партии "Слуга народа" он победил по 40-му избирательному округу (Марганец, часть Заводского района Каменского, Криничанский, Солонянский районы). Что интересно, в 2014 году был избран депутатом Полтавского облсовета от БПП и отличился тем, что попал в число самых злостных прогульщиков. Когда Петр Порошенко покинул пост главы государства, Трухин переметнулся в партию новоизбранного президента Владимира Зеленского.