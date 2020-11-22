В Одессе на стоянке сгорели автобусы и эвакуатор. ФОТО

В Приморском районе Одессы ночью на автостоянке загорелись два автобуса и эвакуатор. В результате ожоги получил мужчина, сообщает региональное управление ГСЧС в воскресенье, 22 ноября.

Информация о возгорании на территории автостоянки в переулке Газовом была получена в 3:08 ночи. На месте спасатели выяснили, что загорелись два автобуса VanHoolи эвакуатор Volkswagen. Пожар был локализован в 3:26 и полностью ликвидировали в 03:50 на площади 22 кв. м.

"В результате пожара поврежден салон и моторный отсек одного автобуса на площади 15 кв. м, салон второго автобуса на площади 5 кв. м и салон грузового автомобиля на площади 2 кв. м. В результате пожара получил незначительные ожоги верхней конечности мужчина 1965 г.р., который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек и три единицы техники. Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.











