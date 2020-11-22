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22 ноября 20, 19:39
Девочка выпала из окна 4го этажа и осталась жива (видео)
падение
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Маленькая девочка выпала из окна четвертого этажа, но осталась жива благодаря снежному сугробу.

В России шестилетняя девочка выпала с окна четвертого этажа, но мягко "шлепнулась" в сугроб. 

Видео невероятного происшествия появилось в Телеграм-канале Baza.



"В Томске шестилетняя девочка выпала из окна дома – с 4-го этажа, но не разбилась, а мягко приземлилась в снежный сугроб", - сказано в сообщении. 

На кадрах видно, что шокированная произошедшим девочка самостоятельно выкарабкалась из снега и побежала обратно домой. 

Однако по сообщениям местных СМИ, родители ребенка все же отвезли ее в больницу с подозрением на перелом.


telegraf.com.ua
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