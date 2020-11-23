В Нью-Йорке состоялась семитысячная свадьба хасидов: видео

В Нью-Йорке состоялось торжественное празднование свадьбы хасидов. На мероприятие, посвященное бракосочетанию внука великого раввина Аарона Тейтельбаума, пришло 7000 человек – и все это несмотря на карантинный запрет массовых мероприятий в штате, пишет Jerusalem Post.





Позже в сети появились видео самого праздника – на них видно, как тысячи хасидов поют, танцуют и веселятся в синагоге Кирьяс-Джоэл. При этом, ни у одного из присутствующих гостей не надета маска, дистанцию тоже никто не соблюдал.



