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23 ноября 20, 10:23
В Нью-Йорке состоялась семитысячная свадьба хасидов: видео
свадьба хасидов
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Мероприятие было организовано втайне, поскольку массовые собрания в США из-за коронавируса запрещены
В Нью-Йорке состоялось торжественное празднование свадьбы хасидов. На мероприятие, посвященное бракосочетанию внука великого раввина Аарона Тейтельбаума, пришло 7000 человек – и все это несмотря на карантинный запрет массовых мероприятий в штате, пишет Jerusalem Post.

Позже в сети появились видео самого праздника – на них видно, как тысячи хасидов поют, танцуют и веселятся в синагоге Кирьяс-Джоэл. При этом, ни у одного из присутствующих гостей не надета маска, дистанцию тоже никто не соблюдал.


Как сообщается, свадьба организовывалась в условиях строжайшей секретности, в тайне от государственных и местных властей. Новобрачные приглашали всех гостей лично в устном порядке, не прибегая к пригласительным открыткам или объявлениям в СМИ.
liga.net
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