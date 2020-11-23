Мендель угодила в новый скандал

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель высмеяли за пост о не идеальном «шестом мишке брауни». На фото видно, что десерт сделан не идеально и один из шести «мишек брауни» не получился.

Этот пост она опубликовала вечером в воскресенье, 22 ноября, на своей странице в Instagram.

«Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни - яркое тому доказательство», - прокомментировала она свою фотографию.

Однако из Instagram фото она удалила через несколько часов, ситуацию никак не комментирует, но в сети успели сохранить скриншот.





Сейчас ее страница выглядит так:













Отметим, что Владимир Зеленский - шестой президент Украины, и многие провели параллели между ним и медвежонком, хотя о нем ли шла речь в посте на самом деле - непонятно. На под скрином сообщению Мендель люди оставили много отзывов: "Ну, не каждому дано испечь... шестого... Все разваливается и разваливается... Господи, ну хотя бы намек в ней был на способность анализировать...", "Может Мендель - засланный казачок", "У него коронавирус, а вы все бессердечные, в мишки, конечно".







