На Черкасчине копы накрыли воровскую "сходку"

Полиция задержала участников "сходки" криминальных авторитетов, которые в ресторане праздновали освобождение одного из них из тюрьмы. Инцидент произошел в Городище Черкасской области, сообщила в воскресенье, 22 ноября, пресс-служба полиции области.

"На специальную линию 102 полиции Черкасской области поступило сообщение, что в Городище одно из заведений города работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, в сообщении говорилось о том, что в помещении заведения группа вооруженных лиц против воли удерживает человека", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в Городище приехали лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию. У фигурантов полицейские изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас 16 человек уже установлены и проверены по базам разыскиваемых.

"Среди присутствующих уже идентифицировано некоторых известных воров, нынешних "смотрящих" и "положенцев" из Черкасс, Полтавы и Каменского", - сообщили в полиции.

Сейчас полицейские отрабатывают их связи с другими представителями уголовного мира и их причастность к совершенным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области задержали двух криминальных авторитетов. Оба преступника скрывались от правоохранителей из-за совершенных ранее тяжких преступлений.