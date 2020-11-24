В Киеве вечером видели метеорит: Видео

В понедельник 23 ноября в Киеве жители столицы могли наблюдать за падением метеорита.

Об этом сообщила очевидец данного явления в своем Твиттере.

Стоит отметить, что космическое тело было замечено вечером, около 17:13 часов вечера. Падал метеорит по дуге оставляя за собой бирюзовый хвост, - некоторые очевидцы предпологали, что это может падать "звезда" или это была сигнальная ракета.

Я думала это падающая звезда, а это метеорит какой-то был #киев

— Diamond Heart~ Tesla Brain (@Viki_Nana) November 23, 2020

Также очевидцы поделились видео кадрами, на которых запечатлен сам момент падения метеора.