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24 ноября 20, 09:10
В Киеве вечером видели метеорит: Видео
метеорит
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Что за метеорит пролетел Киев сегодня ночью - видео метеорита над Киевом 24 ноября

В понедельник 23 ноября в Киеве жители столицы могли наблюдать за падением метеорита.

Об этом сообщила очевидец данного явления в своем Твиттере.

Стоит отметить, что космическое тело было замечено вечером, около 17:13 часов вечера. Падал метеорит по дуге оставляя за собой бирюзовый хвост, - некоторые очевидцы предпологали, что это может падать "звезда" или это была сигнальная ракета.

Я думала это падающая звезда, а это метеорит какой-то был #киев

— Diamond Heart~ Tesla Brain (@Viki_Nana) November 23, 2020

Также очевидцы поделились видео кадрами, на которых запечатлен сам момент падения метеора.
telegraf.com.ua
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