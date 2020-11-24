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24 ноября 20, 18:33
В Мариуполе избили пассажира троллейбуса из-за маски. видео
драка
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По данным полиции, мужчина в Мариуполе был избит после того, как заступился за кондуктора, которая сделала замечание из-за отсутствия маски
В Мариуполе избили пассажира троллейбуса: он вступился за кондуктора, которая сделала замечание об отсутствии маски. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, группа молодых людей зашла в салон, но двое из них были без маски. Кондуктор сделала замечание, в ответ они начали нецензурно выражаться в ее адрес. 23-летний мужчина заступился за кондуктора, после чего четверо молодых людей избили его.

Полиция сообщает, что вычислила подозреваемых – ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет. Открыто уголовное дело по статье о нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125).

Подозреваемым грозит штраф до 350 грн (50 нмдг), до 200 часов общественных работ или до одного года исправительных работ.


6 ноября законопроект о штрафах за отсутствие маски в общественных местах был принят Верховной Радой. 

20 ноября, закон подписал президент Владимир Зеленский. 

21 ноября он вступил в силу.

23 ноября полиция отчиталась, что за выходные выписала более 1300 штрафов за отсутствие маски в общественных местах.
liga.net
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