В Мариуполе избили пассажира троллейбуса из-за маски. видео

В Мариуполе избили пассажира троллейбуса: он вступился за кондуктора, которая сделала замечание об отсутствии маски. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.





По данным правоохранителей, группа молодых людей зашла в салон, но двое из них были без маски. Кондуктор сделала замечание, в ответ они начали нецензурно выражаться в ее адрес. 23-летний мужчина заступился за кондуктора, после чего четверо молодых людей избили его.





Полиция сообщает, что вычислила подозреваемых – ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет. Открыто уголовное дело по статье о нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125).





Подозреваемым грозит штраф до 350 грн (50 нмдг), до 200 часов общественных работ или до одного года исправительных работ.







