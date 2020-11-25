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25 ноября 20, 15:38
В Кремле отреагировали на новость о третьей «дочери» Путина
Путин
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Дмитрий Песков отметил, что он был не в курсе этой ситуации и никогда раньше не слышал фамилию миллиардерши.

В России вышло новое расследование, в котором сообщалось, что у Владимира Путина, возможно, есть и третья дочь. Журналисты сообщают, что девушке 17 лет, зовут ее Лиза, а ее мать Светлана Кривоногих является акционером банка "Россия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предполагаемой бывшей любовнице Владимира Путина и его возможной внебрачной дочери.

 «Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня действительно спрашивали об этой фамилии. Я никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю», — заверил он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что само расследование до сих пор не изучил.

Напомним, как информируют в расследовании, несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Судя по портретным снимкам, она феноменально похожа на президента Путина.
telegraf.com.ua
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