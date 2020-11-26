Больной коронавирусом волонтер умер у дверей больницы

Коронавирус продолжает "косить" украинцев. Так, страшная болезнь не обошла и предпринимателя, мецената и волонтера Игоря Цепенюка, который скончался 24 ноября в 57 лет.

Об этом сообщили в Фейсбуке "6 резервной сотни ДУК ПС - Тернополь".

По словам жены погибшего, 24 ноября в 5 часов дня, под дверью бучацкого инфекционного отделения в "скорой", ее муж, после тяжелой дороги в кислородной маске, умер. Его не смогли реанимировать.

Она вспоминает, что муж говорил, что не доедет и говорил, что умрет, но его повезли в Бучач.





"Большой Тернополь не способен иметь у себя отдел гемодиализа для COVID-больных. Да еще и зависимых от кислорода. Для Тернополя эта потеря пройдет незаметно. Но она покалечила нашу семью и всех, кто знал моего мужа", - отметила жена погибшего.

