Задержан известный киевский фотограф за растление девочек

В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетних девочек в автомобиле. Об этом рассказали в пресс-центре полиции региона 25 ноября, пишет gordonua.com.





Мужчина привез 15-летнюю киевлянку в Обуховский район и в салоне автомобиля совершил развратные действия, сообщили в полиции.





"Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных девушек на территории Киева", ­– сказано в сообщении.













Сотрудники полиции обыскали место работы мужчины и его квартиру, которую он снимал вместе со своей сожительницей. В качестве вещественных доказательств они изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты и документы.













Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.





Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал у себя в Facebook видео задержания подозреваемого.





"Мужчина – известный фотограф, имеет несколько своих фотостудий. Подозреваемый использовал арендованные квартиры и микроавтобус Vito, принадлежащий его сожительнице и оборудованный для совершения распутных действий", – рассказал он.





По его словам, задержанный снимал на видео половые акты и сохранял на своем компьютере.





"Обозреватель" пишет, что полиция задержала якобы фотографа Александра Ктиторчука. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщило издание со ссылкой на информированный источник.







