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27 ноября 20, 19:17
Задержан известный киевский фотограф за растление девочек
арест Ктиторчука
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В полиции Киева сообщили о задержании мужчины, который несколько лет насиловал несовершеннолетних девочек. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что это был известный фотограф
В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетних девочек в автомобиле. Об этом рассказали в пресс-центре полиции региона 25 ноября, пишет gordonua.com.

Мужчина привез 15-летнюю киевлянку в Обуховский район и в салоне автомобиля совершил развратные действия, сообщили в полиции. 

"Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных девушек на территории Киева", ­– сказано в сообщении.



Сотрудники полиции обыскали место работы мужчины и его квартиру, которую он снимал вместе со своей сожительницей. В качестве вещественных доказательств они изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты и документы.



Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал у себя в Facebook видео задержания подозреваемого. 

"Мужчина – известный фотограф, имеет несколько своих фотостудий. Подозреваемый использовал арендованные квартиры и микроавтобус Vito, принадлежащий его сожительнице и оборудованный для совершения распутных действий", – рассказал он.

По его словам, задержанный снимал на видео половые акты и сохранял на своем компьютере. 

"Обозреватель" пишет, что полиция задержала якобы фотографа Александра Ктиторчука. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщило издание со ссылкой на информированный источник.


На сайте Киевской школы фотографии сказано, что Ктиторчук занимается фотографией более 30 лет. Его любимый жанр – психологический портрет. Вместе с коллегами он организовал фотоцентр "Эксар", а позже – фотостудии "Киевский фотограф" и "Арт-причал".

Фото: Андрій Нєбитов / Facebook 

источник: gordonua.com
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