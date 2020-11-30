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28 ноября 20, 14:51
В Киеве днем из автомата расстреляли "Мерседес". ВИДЕО
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Автомобиль оформили на нового владельца только в конце октября.

В Киеве на улице Драгоманова днем 28 ноября обстреляли автомобиль "Мерседес", который был припаркован около детской площадки. В салоне никого не было. Стрелок затем бросил оружие у иномарки и сбежал. Как сообщили "ВартовіЕспресо", огонь велся из автомата Калашникова АК-47У с глушителем. Автомобиль зарегистрирован на 20-летнего Бондаренко Эдуарда Константиновича.

Данные из открытых источников показали, что "Мерседес Бенц E 350" с номерными знаками KE 0013 EK - 2014 года выпуска и зарегистрирован в Днепре. Автомобиль только 27 октября поменял владельца. Стоимость машины на вторичном рынке стартует от 22 тысяч долларов.


Ночью 25 ноября на Оболонском проспекте произошла стрельба. Рядом с домом громко отдыхала компания мужчин. и житель из окна сделал им замечание. Но те начали агрессивно вести себя и не прекратили кричать. Затем один из компании достал оружие и начал стрелять. Его задержали.
kp.ua
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