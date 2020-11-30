В Киеве днем из автомата расстреляли "Мерседес". ВИДЕО

В Киеве на улице Драгоманова днем 28 ноября обстреляли автомобиль "Мерседес", который был припаркован около детской площадки. В салоне никого не было. Стрелок затем бросил оружие у иномарки и сбежал. Как сообщили "ВартовіЕспресо", огонь велся из автомата Калашникова АК-47У с глушителем. Автомобиль зарегистрирован на 20-летнего Бондаренко Эдуарда Константиновича.

Данные из открытых источников показали, что "Мерседес Бенц E 350" с номерными знаками KE 0013 EK - 2014 года выпуска и зарегистрирован в Днепре. Автомобиль только 27 октября поменял владельца. Стоимость машины на вторичном рынке стартует от 22 тысяч долларов.



