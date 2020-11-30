40-метровую яхту любовницы Путина охраняет катер флота РФ

Недавно российское издание "Проект" опубликовало резонансное расследование, в ходе которого у президента России Владимира Путина обнаружилась не только любовница Светлана Кривоногих, которая ранее работала уборщицей, но и внебрачная 17-летняя дочь. Оказывается, кроме дочери и 2,8% акций банка "Россия" у Кривоногих от Путина осталась и 40-метровая яхта, которая ходит под охраной катера флота РФ.

Об этом сообщает "Собеседник".

Владельцем этой элитной яхты "Альдога" номинально является компания "Пульс", которая принадлежит любовнице Путина. Длина яхты около 40 метров. У судна имеется две палубы, три спальни. Построили ее в Италии. Ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей (около 660 миллионов долларов, - прим. ред.).

Интересно, что яхту часто видят неподалеку от Санкт-Петербурга, причем в сопровождении охраны. А весной 2020 года "Альдогу", заметили и в Финском заливе вместе с судном, которое регулярно участвует в военно-морских парадах.