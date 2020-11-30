Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.05
USD
28.52
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
29 ноября 20, 07:50
40-метровую яхту любовницы Путина охраняет катер флота РФ
Альдога
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Журналистам удалось выяснить, что любовница президента РФ Владимира Путина Светлана Кривоногих владеет элитной яхтой

Недавно российское издание "Проект" опубликовало резонансное расследование, в ходе которого у президента России Владимира Путина обнаружилась не только любовница Светлана Кривоногих, которая ранее работала уборщицей, но и внебрачная 17-летняя дочь. Оказывается, кроме дочери и 2,8% акций банка "Россия" у Кривоногих от Путина осталась и 40-метровая яхта, которая ходит под охраной катера флота РФ.

Об этом сообщает "Собеседник".

Владельцем этой элитной яхты  "Альдога" номинально является компания "Пульс", которая принадлежит любовнице Путина. Длина яхты около 40 метров. У судна имеется две палубы, три спальни. Построили ее в Италии. Ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей (около 660 миллионов долларов, - прим. ред.).

Интересно, что яхту часто видят неподалеку от Санкт-Петербурга, причем в сопровождении охраны. А весной 2020 года "Альдогу", заметили и в Финском заливе вместе с судном, которое регулярно участвует в военно-морских парадах.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В доме журналиста программы "Схемы" обнаружена "прослушка"
Жена экс-кандидата в президенты Беларуси выехала из страны
Юрченко выбрали меру пресечения
В деле о поджоге авто Богдана появились серьезные наработки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей