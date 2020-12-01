Пациенты в Жолкве умирали два часа. А руководство не знало

Уже третий день украинцы, вроде бы и привыкшие к новостям про смерти от коронавируса, не могут отойти от шока после случившегося в Жолкве, городке в 30 км от Львова. Здесь умерли два человека с коронавирусной инфекцией. Но причина смерти - вовсе не страшный вирус, а, вероятнее всего, человеческая халатность или страшное стечение обстоятельств.

В пятницу 27 ноября на нескольких улицах Жолквы, в том числе и на той, где расположена больница, отключили электричество. Дважды. Сначала всего на несколько минут, позже – на почти полтора часа. Вся больница, включая реанимацию, осталась без электричества. Возможно ли такое? Ведь в каждом медучреждении должен быть на подхвате аварийный генератор! Два таких аппарата были и в Жолковской районной больнице. Но якобы один был подключен к родильному отделению, второй же без дела стоял в гараже на территории медучреждения.

В реанимации, которая полностью заполнена тяжелыми больными, началась паника: пациенты-коронавирусники задыхались - аппараты искусственной вентиляции легких не работали. Медики пытались спасти больных, делали вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков.

- Несмотря на все усилия, двое пациентов, женщина 61 года и мужчина 66 лет, умерли, - рассказали "КП" в Украине" в Жолковской центральной районной больнице.

Больные задохнулись без искусственной вентиляции легких.

- Все, кто был тогда на смене, в шоке, это же такое горе, - рассказала одна из сотрудниц медучреждения. – Люди умерли в муках, ведь полтора часа промучились, задыхались. Страшно…

О погибших известно немного. Женщина – жительница Жолквы, пенсионерка. Мужчина проживал в одном из сел района. У них остались дети, внуки, которые надеются, что виновных в смерти родных людей накажут.

Полиция уже открыла дело по двум статьям "служебная халатность" и "убийство по неосторожности". Виновным грозит до 8 лет лишения свободы, пока что идет следствие. Удивляет и тот факт, что полицейские и руководство Жолковского района узнали о происшествии из соцсетей, где жители Жолквы подняли шум. Никто из больницы не сообщил о чрезвычайном происшествии властям.

Также выяснилось, что завхоз больницы в последние дни, в том числе и во время происшествия, был на больничном. А начмед приступил к работе лишь пару недель назад, поэтому, как говорят сами сотрудники медучреждения, мог и не знать о том, что генератор не подключен. Оправдываются и электрики, говорят, что предупреждали медиков об отключении электричества.

А вот в самой больнице, где случилось ЧП, от комментариев отказываются, главврач Игорь Шевцив и вовсе быстро оформил больничный. Правда, перед этим передал объяснительную записку руководителю Департамента охраны здоровья Львовской облгосадминистрации, в которой написал, что его подчиненные ничего не предприняли для подключения генератора, потому что электрики обещали включить электроэнергию "в течении 10 минут".

Руководитель Львовской облгосадминистрации уже заявил, что инициирует увольнение главы Жолковской райгосадминистрации и главврача местной больницы. Правда, принять решение об увольнении может только президент Украины (в отношении главы РГА) и депутаты Жолковского райсовета (в отношении главврача).

Жолковская центральная больница на первый взгляд самая обычная, районная. Здесь есть 235 стационарных коек. Полсотни отвели для коронавирусных больных, и все они заняты. А то, в каких условиях лечат наших соотечественников, всем известно… Кабинеты и палаты большинства отделений давно не видели ремонта, со вздутым линолеумом на полу, шатающимися розетками.

Но такая ситуация жолковчан не удивляет и даже не огорчает, привыкли уже. А вот что вызывает негодование, так это скандалы, в которых погрязло это медучреждение.

В июле этого года в Жолковской больнице умерла 28-летняя роженица, у которой диагностировали коронавирус. Женщина была в тяжелом состоянии, задыхалась. Ей срочно сделали кесарево, пытались реанимировать. Безуспешно. Якобы из-за слабой технической базы.

- Медики делали все что можно, кинулись к начмеду, говорили, что надо ШВЛ, а тот заявил "пусть на улицу выйдет, подышит свежим воздухом", - говорит наш собеседник. – А роженица в это время задыхалась. Не спасли… А когда начмед заболел "короной", то ему быстро аппарат нашли. Правда, ему это не помогло, скончался.

Но вернемся к электрическим генераторам. Оказывается, в каждой украинской больнице должен быть такой аппарат на случай аварийного отключения электричества. Но даже если генератор и есть, то остается вопрос: подключен ли он? Власти уже пообещали медучреждениям проверки по этому поводу.

"По ужасной трагедии, которая произошла на Львовщине…На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране": написал на своей страничке в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.