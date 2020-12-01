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30 ноября 20, 21:27
Фотографу Ктиторчуку грозит 15 лет тюрьмы за изнасилование
Ктиторчук
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28 ноября Святошинский суд столицы взял под арест скандального фотохудожника Александра Ктиторчука.
28 ноября Святошинский суд столицы взял под арест скандального фотохудожника Александра Ктиторчука. Сначала ему инкриминировали только развращение несовершеннолетних, однако после проведения обысков в студиях фотографа следствие получило новые доказательства причастности мужчины и к более тяжким преступлениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Эспрессо".

Стало известно, что жертвами Ктиторчука становились девушки, не достигшие 14 лет, кроме того свои развратные "приключения" мужчина неоднократно снимал на видео. Мать одной из потерпевших призналась, что ее несовершеннолетнюю дочь сначала заставили быть свидетелем полового акта, а потом сделали жертвой развращения.

Сейчас правоохранители имеют информацию о как минимум 6 пострадавших в этом резонансном деле, впрочем сейчас некоторые из экс-моделей фотографа также решаются рассказать о преступных действиях Ктиторчука, поэтому количество пострадавших растет.

"Подозреваемый использовал арендованные квартиры, а также использовал микроавтобус Вита, который принадлежит его сожительнице, и который соответствующим образом был переоборудован для совершения развратных действий", - рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Учитывая новые обстоятельства дела, судья Сергей Дячук усилил фотографу меру пресечения, поэтому вместо домашнего ареста следующие 2 месяца Ктиторчук проведет в СИЗО. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
censor.net.ua
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