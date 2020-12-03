Американка в 102 года дважды переболела COVID-19

Жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман два раза заболела коронавирусом и оба раза успешно вылечилась. Женщине исполнилось 102 года, пишет CNN.

Первый раз Фридман заразилась COVID-19 в марте. Диагноз пожилой женщины выяснили случайно, когда она обратилась в больницу за "незначительной медицинской процедурой".

Несмотря на то, что Фридман входит в группу риска, болезнь у нее протекала легко. По ее словам, только несколько раз поднялась температура.

Во второй раз диагноз COVID-19 ей поставили в октябре. Американка подхватила вирус, живя в изоляции в доме престарелых. В этот раз у Фридман был кашель и жар. Сначала врачи посчитали, что у нее грипп.

Однако она и во второй раз победила недуг- тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Издание отмечает, что это не первая пандемия в жизни американки. Анджелина родилась в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. В это время на планете свирепствовала "испанка", унесшая миллионы жизней.

Помимо этого, Анджелина в течение своей жизни перенесла рак, сепсис, внутреннее кровотечение.

Сейчас американка почти не видит и не слышит, однако женщина продолжает радоваться жизни. Она, например, не бросает любимого вязания и всегда принимает участие в конкурсах в своем доме престарелых.

Ранее стало известно, что 104-летняя итальянка победила коронавирус. Она стала старейшим человеком, которому удалось успешно преодолеть COVID-19.

Также мы сообщали, что в Ухане китаец в 101 год за неделю одолел коронавирус. Все время, проведенное в больнице, мужчина говорил о своей 92-летней жене. Китаец хотел быстрее поправиться, чтобы вернуться домой и заботиться о ней.

