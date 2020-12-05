Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.33
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
5 декабря 20, 08:52
Под Киевом делают новогодние украшения для России
игрушки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На Клавдиевское фабрике в Киевской области нашли новогодние елочные игрушки для армии России, официально фабрика не продает украшения в РФ

На фабрике елочных украшений под Киевом якобы нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.

Соответствующее видео обнародовано в профиле "Блудный сыч" в Твиттер. 

"Деньги не пахнут... На Клавдиевской фабрике ёлочных игрушек, что под Киевом, изготавливают игрушки для российской армии с соответствующей символикой", - сказано в подписи. 

На ролике видно, что в ящиках действительно белые игрушки с надписями "Армия России", а женщина за станком начинает возмущаться, кто разрешил снимать видео.

Клавдиевская фабрика елочных украшений находится в Клавдиево-Тарасово в Бородянском районе Киевской области, в 50 км от города Киев. 

Согласно данным с официального сайта, игрушки поставляются не только на украинский рынок, но и в Германию, Швейцарию, Австрию, Францию, Италию, Литву, Латвию, США и Грузию. Про Россию там ничего не сказано.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Путин: С Украиной мы "не ругалась, а разошлась во взглядах"
Пост Дудя с критикой Путина собрал 1 млн лайков за сутки
Навальный в коме: очевидное устрашение критиков режима
Шесть удобных заблуждений о России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей