Под Киевом делают новогодние украшения для России

На фабрике елочных украшений под Киевом якобы нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.

Соответствующее видео обнародовано в профиле "Блудный сыч" в Твиттер.

"Деньги не пахнут... На Клавдиевской фабрике ёлочных игрушек, что под Киевом, изготавливают игрушки для российской армии с соответствующей символикой", - сказано в подписи.

На ролике видно, что в ящиках действительно белые игрушки с надписями "Армия России", а женщина за станком начинает возмущаться, кто разрешил снимать видео





Клавдиевская фабрика елочных украшений находится в Клавдиево-Тарасово в Бородянском районе Киевской области, в 50 км от города Киев.





Согласно данным с официального сайта, игрушки поставляются не только на украинский рынок, но и в Германию, Швейцарию, Австрию, Францию, Италию, Литву, Латвию, США и Грузию. Про Россию там ничего не сказано.











