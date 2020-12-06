Священник, звезда YouTube, об обнищании содержания песен

Как достучаться до чиновников, чтобы они наконец отремонтировали разбитую дорогу? Можно писать жалобы, ославить бюрократов в соцсетях… Отец Михаил Секержинский, священник из села Майоры Одесской области пошел по другому пути. Он записал песню собственного сочинения "Дорога на Кагарлык" и выложил видео на YouTube.

Забегая вперед, признаем: ни музыка, ни приятный баритон не помогли достучаться до местной власти. Дорогу так и не заасфальтировали. Зато сам Михаил Секержинский внезапно обрел популярность, попал в новостные сюжеты телеканалов, его клип набирает тысячи просмотров, а односельчане благодарят за творчество.

Оказывается, отец Михаил уже около трёх лет ведет свой YouTube-канал. Но никогда не ставил целью собрать большое число просмотров или подписчиков. Как вдруг все получилось само собой.

- Обычно я пишу песни на духовную тему, о том, что меня волнует, что хочется донести людям. Но есть и несколько развлекательных, светских. Одна из таких - "Дорога на Кагарлык". Она у меня появилась более двух лет назад. И действительно навеяна злосчастной дорогой, - рассказывает "КП" в Украине" Михаил Секержинский. - Дороги у нас в принципе в тяжелом состоянии. Не мы одни такие, кто ездит по ухабам. Дорога, о которой я спел, соединяет наикратчайшим путем два моих места богослужения. Я регулярно там езжу.

Упомянутая дорога идет транзитом через сёла Повстанческое, Майоры и уходит на Каменку. Чуть в стороне - тот самый Кагарлык. Райцентр со всеми административными учреждениями находится в противоположной стороне от города Беляевка, который с Кагарлыком и Каменкой соединяется все той же дорогой.

- В песне я описал свои ощущения: уныние, тоску, печаль от теряемого времени, когда едешь в пасмурную погоду или в туман, а тут эти ямы… И дорога все тянется и тянется. Потому решил как-то подбодрить и порадовать местных водителей, - вспоминает отец Михаил.

На съемки клипа у поющего священника ушло часов двенадцать. Плюс несколько дней монтажа. Отец Михаил все делал сам - ставил камеру на штатив, проезжал где нужно, снимал себя в машине.

- Зачем я пишу свои песни? Сейчас в народе очень сложная обстановка с духовностью. Люди в лучшем случае хранят внешне обряды и традиции, сути которых не понимают и искажают, но живя в плену суеверий и народных поверий, при этом считают, что они православные, - объясняет отец Михаил. - И моя задача и обязанность, как священника, пролить лучик света в эту темноту всеми доступными средствами. И с помощью гитары и песен я пытаюсь у людей пробуждать интерес к духовным вопросам.

Законченного музыкального образования у Михаила Секержинского нет. В начальных классах он ходил в музыкальную школу по классу фортепиано, но не по своей воле.

- Я это делал из-под палки, нехотя. О чем сейчас жалею. Там учили и нотной грамоте, и игре на инструменте. А я капризничал. И докапризничался в итоге. Где-то на пятом году учебы меня из музыкальной школы забрали. Ну не хотел я там учиться, - вспоминает наш собеседник.

Но когда Михаилу было 12-13 лет, родители принесли в дом гитару и несколько самоучителей. Вот по ним мальчик и освоил новый для себя инструмент.

Играл и сочинял песни в студенческие годы, когда учился на инженера-электрика в Одесском политехническом институте. К церковной жизни Михаил пришел к 32 годам. Искал ответы на вопросы, которые его тревожили, а в итоге остался служить Богу.

- Жизнь заставила. У каждого есть какие-то сложности и испытания, которые самому не одолеть. Моя жизнь складывалась не совсем благополучно, - рассказывает священник. – Бывает так, что мы начинаем искать ответы на сложные вопросы. Часто найти их удается, лишь обратившись к духовной сфере. Где-то к 32 годам я осознанно и всерьез стал посещать богослужения.

В 37 лет Михаил поступил заочно в Одесскую духовную семинарию.

- После своего воцерковления лет 10 гитару в руки не брал. Казалось, этим в жизни больше и не буду заниматься, - рассуждает отец Михаил. - Но потом задумался. Зачем-то же я посвятил часть своей жизни музыке? И узнал, что есть примеры сочиняющих песни и поющих под гитару священников. И мне захотелось тоже внести свою лепту в таком качестве.

Отец Михаил рад успеху "Дороги на Кагарлык", но его цель не популярность. Он не хочет на большую сцену, ему не нужны поклонники, материальные блага в больших размерах и прочие атрибуты звездных артистов. Все, чего ему хочется - заставить людей задуматься.

- Заставить людей размышлять над текстами и песнями очень важно. Сейчас происходит большое обнищание содержания песен. Там если и поется, например, о любви, то очень часто её значение опускается до понятия секса. Иной раз это даже не скрывается, а напрямую подается, - вздыхает отец Михаил. - Сегодня мы нравственно деградируем и опускаемся до животного понимания возвышенного чувства любви. А я хочу напомнить людям, что песня может и должна нести в себе смысловую, а лучше, если еще и духовную нагрузку, которая заставляет задуматься о важном и вечном.

Сам же Михаил в юности любил творчество Высоцкого, Макаревича, Шевчука. Находил в их песнях ответы на интересующие его вопросы.

- Я застал то время, когда люди слушали Высоцкого. И я сам его слушал. И сейчас люблю иногда вернуться к его песням. Можно сказать, что я рос на творчестве Макаревича и "Машины времени", на песнях Шевчука и "ДДТ". Но все это – авторы и исполнители светские: даже в их глубоких текстах есть определенные духовные промахи, - рассуждает наш собеседник. - С духовной точки зрения там многого не хватает. К тому же, их песни ставят вопросы, но не дают на них ответы. Потому глубина их содержания до определенных пор мне что-то давала и к чему-то вела, но только до определенных пор.

Совсем недавно на своей странице отец Михаил опубликовал еще одну песню, она тоже о дороге. Но не той, что из асфальта, а более трудной - житейской.