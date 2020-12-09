В Киеве сожгли машину самого титулованного дзюдоиста Украины

В ночь на 9 декабря неизвестные сожгли машину депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Георгия Зантараи. Авто самого титулованного дзюдоиста Украины загорелось на территории его частного дома, который расположен в Святошинском районе Киева. Об этом сообщил OBOZREVATEL.
По данным издания, в 03:30 неизвестные облили автомобиль "Мерседес Бенц" легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Огонь потушили через 15 минут. Транспорт обгорел, но никто из людей не пострадал.
Известный спортсмен Георгий Зантарая прошел в Киевсовет в числе первой десятки от "Слуги народа". 33-летний дзюдоист в 2009 году закончил Закарпатский государственный университет по специальности "Право". В 2013 году - Каменец-Подольский национальный университет имени Огиенко по специальности "Физическое воспитание". Родной язык украинский, свободно владеет грузинским, русским и английским.
С 2004 года работал в Министерстве молодежи и спорта Украины, с 2007 по 2020 годы - в Службе безопасности Украины. Затем ушел в киевские депутаты.- Победитель Европейского Молодежного Олимпийского Фестиваля (до 17 лет) 2003 года.