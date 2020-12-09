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9 декабря 20, 10:37
В Киеве сожгли машину самого титулованного дзюдоиста Украины
Георгий Зантараи
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Двое неизвестные устроили ЧП на территории дома Георгия Зантараи.

В ночь на 9 декабря неизвестные сожгли машину депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Георгия Зантараи. Авто самого титулованного дзюдоиста Украины загорелось на территории его частного дома, который расположен в Святошинском районе Киева. Об этом сообщил OBOZREVATEL.

По данным издания, в 03:30 неизвестные облили автомобиль "Мерседес Бенц" легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Огонь потушили через 15 минут. Транспорт обгорел, но никто из людей не пострадал. 

Известный спортсмен Георгий Зантарая прошел в Киевсовет в числе первой десятки от "Слуги народа". 33-летний дзюдоист в 2009 году закончил Закарпатский государственный университет по специальности "Право". В 2013 году - Каменец-Подольский национальный университет имени Огиенко по специальности "Физическое воспитание". Родной язык украинский, свободно владеет грузинским, русским и английским.

С 2004 года работал в Министерстве молодежи и спорта Украины, с 2007 по 2020 годы - в Службе безопасности Украины. Затем ушел в киевские депутаты.

- Победитель Европейского Молодежного Олимпийского Фестиваля (до 17 лет) 2003 года. 
- Чемпион Европы среди юниоров (до 20 лет) 2006 года. 
- Бронзовый призер Чемпионата Европы среди молодежи (до 23 лет) 2007 года. - Бронзовый призер Чемпионата Европы среди молодежи (до 23 лет) 2008 года. - Чемпион Европы 2009 года. 
- Бронзовый призер чемпионата мира в Париже 2011 года. - Победитель Европейских игр 2019 года.
kp.ua
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