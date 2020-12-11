Апокалипсис: улицы Киева превратились в каток. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, большинство столичных тротуаров не посыпаны солью.

Тем временем в КГГА утверждают, что к борьбе с гололедом привлекли 341 единицу спецтехники и 50 бригад ручной уборки.

Пользователи Facebook жалуются, что по улицам, особенно там, где подъем, невозможно пройти, не падая каждые несколько шагов.

Зато у некоторых киевлян появилась возможность бесплатно покататься на коньках, не идя под Офис президента.

Киев сейчас, 10 декабря 2020-го, 19-25. Дождь на морозце сделал каток pic.twitter.com/YkGMZLEElg





Количество ДТП в столице резко возросло. Пресс-офицер киевской патрульной полиции Максим Голобородько сказал РБК-Украина, что вечером 10 декабря произошло по меньшей мере 120 аварий.

Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки

Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall



Так, на проспекте Победы трамвай на перекрестке врезался в легковушку.

На Андреевском спуске из-за гололеда машина въехал в группу людей.