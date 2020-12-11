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11 декабря 20, 10:28
Апокалипсис: улицы Киева превратились в каток. ВИДЕО+ФОТО
гололед
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Дороги в Киеве из-за дождя и мороза покрылись слоем льда. Горожане жалуются, что по улицам практически невозможно ходить, на дорогах коллапс.
Из-за гололеда в столице возросло количество ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, большинство столичных тротуаров не посыпаны солью.

Тем временем в КГГА утверждают, что к борьбе с гололедом привлекли 341 единицу спецтехники и 50 бригад ручной уборки.

Пользователи Facebook жалуются, что по улицам, особенно там, где подъем, невозможно пройти, не падая каждые несколько шагов.

Зато у некоторых киевлян появилась возможность бесплатно покататься на коньках, не идя под Офис президента.

Киев сейчас, 10 декабря 2020-го, 19-25. Дождь на морозце сделал каток pic.twitter.com/YkGMZLEElg


Количество ДТП в столице резко возросло. Пресс-офицер киевской патрульной полиции Максим Голобородько сказал РБК-Украина, что вечером 10 декабря произошло по меньшей мере 120 аварий.

Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки

Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall

Так, на проспекте Победы трамвай на перекрестке врезался в легковушку.

На Андреевском спуске из-за гололеда машина въехал в группу людей.


На улице Василия Липковского произошло сразу два ДТП на расстоянии в 15 метров друг от друга - одна маршрутка столкнулась с троллейбусом, другая - с грузовиком Укрпошты. На видео, опубликования Киевом оперативным, видно, как пешеходы НЕ идут, а Скользят по тротуару.
censor.net.ua
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