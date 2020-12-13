В Днепре кран раздавил бетономешалку, погиб водитель (ФОТО)

12 декабря примерно в 11:00 в Днепре на территории строительной площадки в районе улицы Березинской строительный кран упал на бетономешалку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

По его словам, в момент падения в кабине грузового автомобиля находился мужчина. Спасти его не удалось.

"На месте происшествия работают спасатели 18 ДПСЧ и ДВГРЗ. Спасатели ждут подъемный кран, который уберет упавший кран, чтобы была возможность деблокировать тело мужчины", — написал Кульбач.

Как сообщалось ранее, 31 октября в Киеве произошло падение строительного крана, в результате чего был поврежден автомобиль и перекрыта улица.

26 сентября прошлого года во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета "Арсен", в результате чего пострадала женщина-водитель крана.

Аналогичный случай произошел 30 января 2018 года в селе Хриплин, подчиненном Ивано-Франковскому горсовету, где на кабину грузовика упал башенный кран, в результате чего погибли два человека.

А в феврале 2016 года в Ирпене Киевской области произошло падение башенного крана на территории строительства жилого дома по ул. Минеральная, что привело к гибели по меньшей мере одного человека.