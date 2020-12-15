Героями фотожаб стали отравители Навального из ФСБ

Независимое расследование изданий The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального продолжается. После того, как трем авторитетным изданиям удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении Навального, список этих агентов был обнародован.

Эта ситуация не осталась без внимания юмористов. Пользователи сети начали активно создавать фотожабы и мемы по теме.

Один из пользователей Twitter обнародовал забавное сравнение агентов ФСБ с российскими знаменитыми людьми.

моя команда по спасению России pic.twitter.com/2TiOl4U6kR

— анатолий ноготочки (@A_Kapustin) December 15, 2020





Еще один мем посвящен визиту журналистов CNN к одному из сотрудников ФСБ Олегу Таякину, которого считают старшим членом группы по отравлению Алексея Навального.













Шутили также на тему того, как настолько разные люди собрались в одном месте. Остроумный ответ нашел автор вот этой фотожабы:













Стоит отметить, что "команда Путина" пока никак не комментирует вышеупомянутое расследование авторитетных изданий.



