Героями фотожаб стали отравители Навального из ФСБ

Независимое расследование изданий The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального продолжается. После того, как трем авторитетным изданиям удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении Навального, список этих агентов был обнародован.
Эта ситуация не осталась без внимания юмористов. Пользователи сети начали активно создавать фотожабы и мемы по теме.
Один из пользователей Twitter обнародовал забавное сравнение агентов ФСБ с российскими знаменитыми людьми.
моя команда по спасению России pic.twitter.com/2TiOl4U6kR
— анатолий ноготочки (@A_Kapustin) December 15, 2020