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15 декабря 20, 12:48
Героями фотожаб стали отравители Навального из ФСБ
ФСБ
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Сеть шутит над агентами ФСБ, которые согласно расследовании СМИ, отравили Алексея Навального.

Независимое расследование изданий The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального продолжается. После того, как трем авторитетным изданиям удалось установить имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении Навального, список этих агентов был обнародован.

Эта ситуация не осталась без внимания юмористов. Пользователи сети начали активно создавать фотожабы и мемы по теме.

Один из пользователей Twitter обнародовал забавное сравнение агентов ФСБ с российскими знаменитыми людьми.

моя команда по спасению России pic.twitter.com/2TiOl4U6kR

— анатолий ноготочки (@A_Kapustin) December 15, 2020


 
Еще один мем посвящен визиту журналистов CNN к одному из сотрудников ФСБ Олегу Таякину, которого считают старшим членом группы по отравлению Алексея Навального.



Шутили также на тему того, как настолько разные люди собрались в одном месте. Остроумный ответ нашел автор вот этой фотожабы:



Стоит отметить, что "команда Путина" пока никак не комментирует вышеупомянутое расследование авторитетных изданий.
telegraf.com.ua
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