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25 декабря 20, 00:23
В Индии мертвец ожил во время похорон
мертвец
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В Индии произошел весьма загадочный инцидент: в Маданапалле, что в районе Читтур мужчина сперва умер, а потом ожил на своих похоронах и потом снова умер.

В Индии произошел весьма загадочный инцидент: в Маданапалле, что в районе Читтур мужчина сперва умер, а потом ожил на своих похоронах и потом снова умер.

Об этом сообщили "telugu.samayam".

Согласно заявленной информации еще 21 декабря тело неизвестного мужчины нашли в деревне Каттубави. Местные жители сообщили медикам и те приехали на место для осмотра, после чего констатировали смерть.

Мужчину собирались похоронить на окраине села. Но в один момент, во время похорон мужчина встал и сел. "Все были в шоке ... дрожали от страха", - отмечали свидетели. 

Он был сразу же доставлен в районную больницу Маданапалле на автомобиле скорой. Но мужчина все-таки умер, только спустя аж 24 часа - 22 декабря рано утром.

На данный момент полиция зарегистрировала дело и ведет расследование.

В свою очередь пользователей сети позабавил такой инцидент.

Многие шутили и иронизировали по данному факту.
telegraf.com.ua
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