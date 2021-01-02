На Черниговщине в лесу найдено тело прокурора

В Черниговской области у села Берч 1-го января было обнаружено тело начальника отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгения Котенко. Сообщается, что он в новогоднюю ночь по неизвестным причинам отправился в лес, пишет Украинская правда.

Тело Котенко в полукилометре от гостиничного комплекса Бреч нашел охранник заведения. Он и сообщил правоохранителям.

Прокурор праздновал Новый год в отеле вместе со своей супругой, и около двух часов ночи по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до пяти утра, отмечает издание.

По информации СМИ, согласно записям с камер видеонаблюдения мужчина вышел из леса, сняв с себя одежду.

Источник в полиции отмечает, что видимых телесных повреждений на теле Котенко не обнаружено. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

Ранее Евгений Котенко работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса.

Ранее сообщалось, что на Донбассе умер 22-летний военный.

Добавим, что в Днепре мужчина скончался возле больницы. Мужчине стало плохо непосредственно у входа в больницу, ему пытался оказать помощь прохожий, но безуспешно.

