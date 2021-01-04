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4 января 21, 09:59
Водитель сбил велосипедиста, сбежал с телом, но попал в ДТП
ДТП
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Инцидент произошел в одном из сел Одесской области. В багажнике наехавшего на препятствие автомобиля обнаружили тело сбитого ранее человека.

В Одесской области водитель насмерть сбил велосипедиста, а потом попытался скрыться с телом погибшего, но вскоре попал в аварию. Об этом сообщает полиция области, которая расследует инцидент.

Отмечается, что ДТП произошло в поселке Большая Михайловка вечером 2 января. По предварительной информации, 30-летний водитель иномарки, а не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с 33-летним велосипедом, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако за полтора километра попал в ДТП, наехав на препятствие ", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК). Водитель задержан, следствие продолжается.

 
Korrespondent
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