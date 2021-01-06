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5 января 21, 23:51
В Павлограде жестоко убили парня, разорвав петарду во рту
Александр Журавлев
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Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть молодого человека наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

В городе Павлоград Днепропетровской области убили 26-летнего Александра Журавлева - ему во рту разорвали петарду. Об этом во вторник, 5 января, сообщил Днепр Оперативный.

Отмечается, что тело молодого человека обнаружили 3 января. У него было разорвано лицо.

По словам родственницы погибшего, его "казнили, мучительно и долго убивали, держали руки (на запястьях следы от синяков), изувечили рот - он знал чью-то тайну".

Открыто уголовное производство. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой смерть парня наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

В связи с этим правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуется к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой
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Korrespondent
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