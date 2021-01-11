В Черкасской области отец убил 4-месячного сына

Утром 9 января в Уманское районное управление полиции от врачей поступило сообщение о том, что в селе Летичовка (Черкасская область) от телесных повреждений умер четырехмесячный ребенок. Выехавшие на место преступления полицейские выяснили, что младенца избил до смерти собственный отец. На официальном сайте Нацполиции Украины в Черкасской области в сообщении про данный случай говорится так: "Правоохранители установили, что к смерти мальчика причастен его 28-летний отец. Выяснилось, что мужчина имел неприязненные отношения к сыну и были случаи, когда он бил его. В содеянном злоумышленник сознался. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

"Телеграфу" удалось пообщаться с односельчанами задержанного и выяснить некоторые подробности о семье, в которой случилась трагедия.

-У семьи есть еще 4-летний сын. Я Толю с детства знаю – он такой позитивный был человек, что в детстве, что в юности, не было никакой агрессивности. Не дрался, по крайней мере, не искал повода для драки. Ну может, разве что в юности, когда в пацанячьих разборках участвовал, когда компания против компании? Но ведь это было 10-15 лет назад. Ничего за ним не было угрожающего или настораживающего. Что произошло сейчас – недоумевает все село, - рассказала ровесница подозреваемого в убийстве.





-Когда-то мы ехали с ним вместе в поезде, - рассказывает еще одна односельчанка, - и он мне с большой любовью рассказывал про своего старшего сыночка, тогда еще младшего у них не было. Знаете, вот совершенно обычный любящий папа перечислял, что умеет и любит на тот момент 2-летний сынок, показывал фотографии на смартфоне: "Вот мой малой, посмотри, как он на меня похож". Не могу себе представить, что он бы его бил, а тем более 4-месячного кроху, снимки которого также показывал мне этой осенью. Мы в юности гуляли в одной компании, и друзья у нас общие есть, и в гостях он у меня бывал – не замечала я никаких психических отклонений. Что на него нашло в эту ночь? Я очень удивлена, что такое случилось, но мы же все видим только то, что происходит на улице, в публичных местах, а что творится за дверями дома - нам неведомо.





Погибшего малыша похоронили в воскресенье, 10 января, в полдень. Проводить в последний путь загубленную душу пришло очень много народу. Но неожиданностью стал визит полицейских со взятым под стражу молодым отцом. Оказалось, что именно в этот момент полиция решила провести... следственный эксперимент. "Телеграфу" рассказали, что возмущенные люди были готовы накинуться на подозреваемого в убийстве. Его же родственники готовы были его разорвать! Полицейским пришлось оберегать задержанного от людского гнева.





Сельчане удивляются, неужели в полиции не могли выбрать иное время, хотя бы подождать, пока процессия отправится на кладбище, ведь там знали о времени похорон. Кстати, сотрудники полиции хотели привлечь к участию в воспроизведении картины преступления и несчастную мать... Но после долгих переговоров ее все-таки отпустили на кладбище.





Теперь, уже после этой страшной трагедии, в селе ходят разговоры, что Анатолий бил свою молодую супругу, запрещал ей встречаться с подругами и даже с собственной матерью, что она была "зашугана". Люди предполагают, что так могло происходить потому, что Толик взял "малолеточку" - женился на совсем юной – то ли 15-ти, то ли 16-летней тихой, спокойной девушке из соседнего села. И, возможно, таким образом пытался самоутвердиться, по-своему "воспитывал" жену?





Живет семья, по словам односельчан, небогато. В пьянстве, вроде бы, не замечены. На подработку молодой мужчина ездил в Киев. А его родственники - вполне благополучные люди. Мама – хорошая женщина, но сейчас живет не в этом селе, отец умер несколько лет назад.





-Мы живем на той же улице, что и семья, где все это произошло. В тот день спали долго – праздник же, выходной, - рассказали еще одни жители Летичовки. – И уже часов около 11-ти увидели, как по улице проехала одна полицейская машина, потом вторая, а еще "скорая". Увидев, к какому дому они подъехали, поначалу решили, что там старенький дедушка умер. А когда узнали, что это папа своего сыночка убил – не могли в это поверить. Такого злодейства у нас в селе еще не было!





За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. А пока идет следствие.





Напомним, на днях в Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа собственную дочь.