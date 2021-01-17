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17 января 21, 13:33
Под Мариуполем при задержании убили известного бизнесмена
убийство
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16 января, в поселке Сартана под Мариуполем, во время задержания был убит полицейским бывший директор рынка "Киевский" в Мариуполе, известный бизнесмен Владимир Мигоцкий.

Об этом сообщил его сын Александр Мигоцкий, который сейчас является директором этого рынка.

Также о случившемся сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области. Однако версии сторон отличаются.

Версия полиции 

Наряд полиции застал группу людей за незаконной вырубкой леса. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Во время патрулирования полицейскими были обнаружены четыре лесоруба и их автомобиль "Газель".

Во время документирования преступления один из мужчин, 1987 года рождения, попытался покинуть место преступления на автомобиле. "На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. В соответствии со статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции" стражи порядка применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя", - сообщили в полиции.





По данному факту смертельного ранения мужчины полицейским в ГУ Нацполиции начали служебное расследование. 

Версия сына убитого

По словам, Александра Мигоцкого, о случившемся он узнал от своего брата Антона, который был на месте инцидента.

Антон поехал на "Газели" в поселок, чтобы вытащить застрявшую легковую машину друга. У него не получалось. Он отъехал к лежавшей неподалеку куче дров и загрузил несколько бревен в заднюю часть "Газели", чтобы нагрузить колеса для лучшего сцепления и таким образом вытащить легковой автомобиль.

В этот момент на машине подъехал заместитель начальника Ильичевского (Кальмиусского — ред.) райотдела полиции Мариуполя, который обвинил Антона в незаконной вырубке деревьев и потребовал паспорт. Документов у Антона с собой не оказалось. Он позвонил своему отцу, Владимиру Мигоцкому, чтобы тот привез паспорт. Мигоцкий-старший приехал в сопровождении двух человек. Он поинтересовался у полицейских, на каком основании был задержан сын. 

"Отец полицейскому задает вопрос: "Вы его поймали на вырубке деревьев или остановили машину, в которой были деревья? Это разные вещи"", - рассказал Александр.





В результате отец задержанного начинает ругаться с полицейскими. После этого он берет у сына ключи от "Газели", залазит в нее и начинает трогаться. Полиция его "отпускает" на 50 метров, а после этого открывает огонь.

При этом, полицейские увезли стрелявшего в больницу и забрали автомат с места происшествия.
telegraf.com.ua
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