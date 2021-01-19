Госохрана не пустила главу КСУ Тупицкого на работу

Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) не пустили в здание Конституционного суда (КСУ) отстраненного от должности его главу Александра Тупицкого. Он недавно вернулся с отдыха в ОАЭ и поехал на работу. Об этом "Українським Новинам" сообщили в КСУ.

- Сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления о причинах раз не допускают председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда и рабочего кабинета. По словам Александра Тупицкого, указанное является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного Суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного суда Украины в целом, - заявили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.





Там отметили, что Тупицкий указом президента отстранен от должности судьи Конституционного Суда Украины, но обязанности председателя должен выполнять, поскольку "неосуществления административных функций председателя суда приведет к дестабилизации работы всей учреждения".





Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "КП" в Украине" отметил, что Офис президента не имеет полномочий влиять на ситуацию с Конституционным судом Украины, поэтому не обладает информацией о деятельности любой службы на территории, вблизи здания суда или о трудоустроенных там лицах.





- Что касается информации, предоставленной СМИ, о том, что якобы председатель КСУ Александр Тупицкий не может пройти на работу, то, учитывая закон, этот судья и не должен был этого делать. Ведь он отстранен от работы на два месяца указом президента. Судья - профессия, которая заставляет человека быть образцом соблюдения закона, а следовательно, господин Тупицкий должен соблюдать указ, отстранив бы от работы на два месяца. И вообще, крайне важно соблюдать процедуры, вернуть понимание того, что законы, президентские указы должны обязательно выполняться, - отметил Подоляк.





СПРАВКА





29 декабря 2020 года президента Украины Владимир Зеленский по просьбе Офиса генпрокурора подписал указ № 607/2020 об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Его подозревают в подкупе свидетеля и заведомо ложных показаниях.





В КСУ заявили, что решение об увольнении судьи принимается исключительно судом на специальном пленарном заседании и президент вышел за пределы своих конституционных полномочий. 30 декабря Тупицкий вышел на работу. 6 января он улетел с семьей на отдых в ОАЭ, откуда должен был вернуться 13 января. По прилету, по мнению главы КСУ, прокуратура должна была попытаться вручить ему подозрение.





В октябре 2020 года Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за ложь в декларациях, из-за чего возник так называемый конституционный кризис. Но 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных и восстановила полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции.