Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.30
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
21 января 21, 09:21
В Нью-Йорке разбился военный вертолет: все на борту погибли
вертолет UH-60 Black Hawk
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Нью-Йорке приспустят влаги из-за катастрофы военного вертолета UH-60 Black Hawk, сказал губернатор штата Эндрю Куомо

В штате Нью-Йорк, США, разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk. Погибли трое служащих Нацгвардии, которые находились на борту, передает AP News.

Отмечается, что это был тренировочный полет медицинского эвакуационного вертолета. По данным властей, вертолет разбился в Мендоне, сельском городке к югу от Рочестера.

По словам шерифа округа Монро Тодда Бакстера, свидетели сообщали, что слышали шум двигателя и говорили, что вертолет летел очень низко. Бакстер заявил, что выживших в катастрофе нет.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что в четверг в штате будут приспущены флаги в память о погибших.

Обстоятельства крушения устанавливаются, пишет АР. Федеральное управление гражданской авиации заявило, что примет в этом участие.  
liga.net
Ещё по теме:
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Есть погибшие
Зеленский прилетит на место крушение самолета Ан-26
ГСЧС уточнила число погибших при крушении Ан-26
Двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей