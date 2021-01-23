У здания Верховной Рады задержали вооруженного мужчину. ФОТО

В Киеве возле здания парламента правоохранители задержали мужчину с оружием. Злоумышленник был вооружен пистолетом и ножом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

- Во время патрулирования полицейские заметили автомобиль "Шкода", который заехал на охраняемую территорию. Водителем оказался 48-летний уроженец Николаевской области. Во время проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил, - указано в сообщении.

В ходе осмотра авто, полицейские обнаружили в салон предмет, похожий на боевой пистолет и патроны к нему, а также нож. Все найденное было изъято и направлено на экспертизу, а мужчина - задержан правоохранителями.

По данному факту Печерское управление полиции возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.