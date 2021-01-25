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25 января 21, 10:16
Учебник по математике для младших классов озадачил сеть
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Школьный учебник по математике для младших классов наделал много шума в соцсетях

В Украине школьный учебник по математике для младших классов наделал много шума в соцсетях. Причиной тому стала небольшая задача на умножение.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. 

"То, что учебники для младших классов иногда составляют ид*оты, не большая новость. Но масштаб не прекращает поражать", - так он прокомментировал сами задачи из школьного учебника.

При этом, Сидоренко поделился фото самого учебника с задачками для младших классов:




В свою очередь пользовательница сети Альона Осмоловская также отреагировала на данную новость.

"Родители со стажем, объясните, в чем прикол?

Логика неочевидна, но запомнили, что, если ищем листочки, то именно листочки умножаем на насекомых. А если орешки, то умножаем орешки на бурундуков, а не наоборот терпение", - написала она.

В то же время пользователи сети также не остались в стороне и прокомментировали данную "задачку".

Люди были в недоумении от представленного решения математической задачи.



Стоит напомнить, что ранее Министерство образования Украины в очередной раз оконфузилось. Они приравняли Тараса Шевченко и Лесю Украинку к Монатику и Наде Дорофеевой.
telegraf.com.ua
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