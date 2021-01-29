Муж убил блогершу из-за видео в TikTok и застрелился

Блогершу из Бразилии Элиан Феррейру Сиолин во время ссоры расстрелял муж. Причиной конфликта стало откровенное видео, которое 35-летняя женщина опубликовала в TikTok, пишет Daily Mail.

Убийство произошло 24 января во время семейного барбекю. Муж Сиолин, 41-летний Алехандро Антонио Агилера Канталлупи, выстрелил в жену не менее 14 раз, а затем совершил самоубийство.

Отмечается, что тела супругов обнаружили на заднем дворе загородного дома в муниципалитете Понта-Поран. Помимо огнестрельных ран, у Элиан выявили перелом правого плеча.









Правоохранители нашли на месте инцидента пистолет и несколько патронов. По неофициальной информации, свидетелем трагедии стала шестилетняя дочь пары.

Друзья супругов рассказали, что они регулярно ссорились, нередко в публичных местах.

Погибшая вела аккаунт в TikTok, где делилась короткими видео в откровенных нарядах. На нее были подписаны почти 60 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что жительница Мексики обнаружила в телефоне мужа интимные фото и накинулась на него с ножом. Как оказалось, ревнивица не узнала на снимках себя в более молодом возрасте.