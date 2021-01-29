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28 января 21, 21:35
Муж убил блогершу из-за видео в TikTok и застрелился
Элиан Феррейру Сиолин
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Свидетельницей происшествия стала шестилетняя дочь пары, которую позже забрали родственники.
Блогершу из Бразилии Элиан Феррейру Сиолин во время ссоры расстрелял муж. Причиной конфликта стало откровенное видео, которое 35-летняя женщина опубликовала в TikTok, пишет Daily Mail.
 
Убийство произошло 24 января во время семейного барбекю. Муж Сиолин, 41-летний Алехандро Антонио Агилера Канталлупи, выстрелил в жену не менее 14 раз, а затем совершил самоубийство.
 
Отмечается, что тела супругов обнаружили на заднем дворе загородного дома в муниципалитете Понта-Поран. Помимо огнестрельных ран, у Элиан выявили перелом правого плеча.
 


Правоохранители нашли на месте инцидента пистолет и несколько патронов. По неофициальной информации, свидетелем трагедии стала шестилетняя дочь пары.
 
Друзья супругов рассказали, что они регулярно ссорились, нередко в публичных местах.
 
Погибшая вела аккаунт в TikTok, где делилась короткими видео в откровенных нарядах. На нее были подписаны почти 60 тысяч человек.
 
Ранее сообщалось, что жительница Мексики обнаружила в телефоне мужа интимные фото и накинулась на него с ножом. Как оказалось, ревнивица не узнала на снимках себя в более молодом возрасте.
Korrespondent
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