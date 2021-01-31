В Днепре таксист спас женщину от самоубийства. ВИДЕО

В Днепре водитель такси спас женщину, которая собиралась прыгнуть с моста, чтобы прервать свою жизнь. Об этом пишет Информатор, ссылаясь на свои источники 31 января. Женщина хотела покончить с собой из-за семейных проблем. Таксисту удалось остановить ее.

Инцидент произошел на Центральном мосту. Во время поездки таксист заметил женщину, которая стояла у ограждения. Водитель подошел к ней и выяснил, что незнакомка нетрезва и собирается покончить с собой. Мужчина вызвал врачей, которые и госпитализировали женщину.