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5 февраля 21, 09:55
Во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция. ФОТО
памятник Степану Бандере
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Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о памятнике, который находится на площади Кропивницкого во Львове. Полиция открыла дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Также мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на это происшествие. По его словам, через несколько часов памятник очистят от краски.

"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", - написал он на своей странице в Facebook.
censor.net.ua
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