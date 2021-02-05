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5 февраля 21, 19:05
Житель Черкасс в 87 лет на лыжах установил рекорд в Буковеле
Евгений Антропов
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Впервые на лыжи мужчина встал в 79 лет. Рекорд он установил в свой день рождения, потратив на это 6,5 часов.

Житель Черкасс 87-летний Евгений Антропов установил рекорд Украины, проехав на горнолыжном курорте Буковель 20 трасс и 32 спуска за 6,5 часов. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах, как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас", - написала в соцсети Ветрова.

Она добавила, что трассы и спуски, которые покорил Антропов, были различной сложности, в том числе "черные".

"За это и получил звание рекордсмена", - добавила Лана Ветрова.

Она добавила любопытный факт – рекордсмен впервые встал на лыжи "в годы поздней молодости" - в 79 лет.

Скриншот: в Буковеле установили новый рекорд по спуску на лыжах

Korrespondent
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