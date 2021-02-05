Житель Черкасс в 87 лет на лыжах установил рекорд в Буковеле

Житель Черкасс 87-летний Евгений Антропов установил рекорд Украины, проехав на горнолыжном курорте Буковель 20 трасс и 32 спуска за 6,5 часов. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах, как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас", - написала в соцсети Ветрова.

Она добавила, что трассы и спуски, которые покорил Антропов, были различной сложности, в том числе "черные".

"За это и получил звание рекордсмена", - добавила Лана Ветрова.

Она добавила любопытный факт – рекордсмен впервые встал на лыжи "в годы поздней молодости" - в 79 лет.



