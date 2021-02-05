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5 февраля 21, 20:35
В Румынии во время крещения захлебнулся младенец и умер
крещение
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Малыш нахлебался воды, когда его священник опускал в купель. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.
Малыш нахлебался воды, когда его священник опускал в купель. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Ночью он умер.

В румынском городе Сучава в церкви Св. Константина и Елены во время крещения ребенка произошла трагедия. Шестинедельный ребенок во время обряда нахлебался воды и у него остановилось сердце, пишет Ziardesuceava.

Малышу стало плохо после того, как священник вынул его из купели. Ребенка госпитализировали. В больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии.

"У ребенка в возрасте шести недель произошла остановка сердца в церкви после обряда крещения. Его реанимировали врачи SMURD. Малыша госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии в реанимации, интубирован и подключен к искусственной вентиляции легких", - сообщил 31 января пресс-секретарь уездной больницы Сучавы Дан Теодорович.

Однако позже стало известно, что ночью малыш умер.

Возбуждено уголовное дело.
Korrespondent
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