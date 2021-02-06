Пропавший в Киеве сын ветерана АТО нашелся в Париже

5 февраля удалось наконец разыскать пропавшего ранее сына Валерия ветерана АТО Николая Ярошенко. Парень находился в Париже.

Об этом Николай Ярошенко сообщил в своем Фейсбуке.

Согласно предоставленным данным, перед отъездом в Париж у парня украли телефон и он не имел возможно об этом сообщить. И только 5 февраля зашел в Инстаграм и написал своему отцу.

В то же время, заявление об угрозах в свой адрес, как оказалось Валерий писал еще в 2020 году.

"Валера нашелся. Он в Париже, перед выездом в него похитили телефон. Не смог известить. Сегодня зашел в Инстаграм и написал. А недоразумения по 21.01, что он подавал в Голосеевского райотдела полиции, это было год назад 21.01.20 года. Которые были совершены против него противоправные действия. Но мне это не сказали, что это было год назад. Я ходил по адресам, которые были в заявлении искал его. Но мне сказали, что ему угрожали, звонки, смс. Вот такие, дела. Но хорошо что все хорошо закончилось", - написал Николай Ярошенко.





