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6 февраля 21, 09:24
Подросток перелетел в другую страну на колесе самолета
самолет
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Расследованием инцидента занялась голландская полиция. Она предполагает, что случай 16-летнего мальчика не единственный.

Подросток из Кении перелетел из Англии в Нидерланды зайцем на колесе авиалайнера и чудом выжил. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Mirror. 

Сообщается, что подростка обнаружили сотрудники нидерландского аэропорта. Он был тут же доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Специалисты считают, что ему невероятно повезло, потому что попытки совершить полет на нижней части шасси обычно заканчиваются смертью от переохлаждения или падением с самолета во время полета.

Личность путешественника пока что не установлена. В полиции склоняются к версии, что подросток забрался в самолет в Кении. Именно оттуда борт совершил рейс в Турцию, после чего отправился в Лондон. Эксперты исключили вероятность того, что подросток мог забраться в самолет в Британии.

После инцидента полиция Нидерландов приступила к расследованию. Предполагается, что эта попытка перебраться в Европу могла быть не единственной.

Напомним, что в прошлом году число полетов в Украине сократилось в два раза. Внутренние полеты в прошлом году упали на 31,5%, международные на 57,7%, а транзитные на 63,2%.

Также сообщалось, что новый украинский лоукостер анонсировал первые рейсы. Bees Airline весной начнет совершать чартерные рейсы в Кению. Билеты будут доступны при покупке туров.
Korrespondent
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