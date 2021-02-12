В США столкнулись более 100 машин: есть погибшие. фото+видео

В четверг, утром 11 февраля в Техасе, на межштатной автомагистрали 35 Даллас-Форт-Уэрт произошло масштабное ДТП: столкнулись 133 автомобиля в результате чего погибли по меньшей мере 9 человек. Причиной инцидента послужил разгулявшийся зимний шторм в районе Даллас-Форт-Уэрт.

Об этом сообщили CNN.

Согласно предоставленным данным о катастрофе, по меньшей мере 65 человек обратились за медицинской помощью в местные больницы после инцидента в Форт-Уэрте в четверг, заявил начальник пожарной охраны Джим Дэвис на пресс-конференции в четверг днем.

По словам Мэтта Завадски, представителя службы скорой помощи MedStar, многие пациенты прошли курс лечения и были выпущены. Хотя за медицинской помощью обратилось 65 пациентов, "это число, вероятно, будет продолжать расти", - добавил Завадский.

Фото инцидента: CNN

По словам Завадского, все жертвы на месте происшествия были совершеннолетними.





Дэвис также сообщил, что с места аварии в больницу было доставлено 36 человек.





Также пострадали четыре офицера, трое из которых попали в аварию, когда направлялись на работу. По словам начальника полиции Ноукса, один из них был ранен во время работы на месте происшествия.





Кадры с места происшествия: CNN













По словам Дэвиса, скопление машин растянулось на площади более 1,5 мили (2.5 км), что потребовало создания нескольких секторов, для извлечения, сортировки, обработки и транспортировки разбитого транспорта.





По словам Дэвиса, многие люди оказались в ловушке в своих автомобилях, и для их освобождения требовалось гидравлическое оборудование.





По его словам, более 80 полицейских подразделений отреагировали на это, в том числе подразделение по проведению специальных мероприятий, которое призвано реагировать на крупномасштабные инциденты.





Завадский сказал, что на месте происшествия находились 13 машин скорой помощи, а также парамедики реанимации и супервизоры.





Видео с места событий: