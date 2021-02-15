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15 февраля 21, 17:19
В Китае с аттракциона упали люди. 16 пострадавших. Видео
актрацион
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В Китае с аттракциона упали люди. Появилось видео инцидента.

13 февраля в парке развлечений в провинции Хунань в центральной части Китая посетители выпали из аттракциона "летающие качели". Об этом 14 февраля проинформировало со ссылкой на местные власти агентство Xinhua, пишет Фраза.

Аттракцион "потерял управление" вследствие механического сбоя, что привело к падению посетителей парка.

Пострадали в общей сложности 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие госпитализированы.

Парк развлечений закрыли "в ожидании расследования причин аварии".

На YouTube-канале Things China Doesn't Want You To Know опубликовано видео, на которое попал инцидент.
Fraza.ua
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