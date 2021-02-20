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19 февраля 21, 21:08
Во время подводного плавания в Египте погибла украинка
египет
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Тело погибшей доставит самолет во львовский аэропорт.

Во время отдыха на одном из египетских курортов произошел несчастный случай, в результате которого погибла жительница Ровно. Об этом сообщает "Укринформ".

- 13 февраля в Египте погибла украинка. Посольство Украины в Египте обеспечивает консульский сопровождение этого дела. Планируется, что 19 февраля тело умершего будет доставлен в Украину (г. Львов ), - подтвердил спикер МИД Олег Николенко.

По информации  "Радио Трек", трагедия произошла во время снорклинга – подводного плавания с трубкой и маской.

- Погибшая отдыхала с мужем. Во время снорклинга он плавал вместе с ней, но внезапно женщина исчезла с поля зрения. Мужчина сразу позвал спасателей, но спасти женщину не удалось. Что стало причиной смерти ровенчанки – пока неизвестно, - пишет издание, ссылаясь на достоверные источники.

Местное издание "Рівне вечірнє" также пишет, что 65-летняя женщина занималась подводным плаванием, во время которого произошла трагедия. В Министерстве иностранных дел отказались разглашать детали пославшись на личные данные. Борт с телом погибшей украинке должен прибыть в Украину в 20:35 по киевскому времени.

***

Это не первый несчастный случай, в который попадали наши граждане во время отдыха в Египте. 25 октября в территориальных водах национального заповедника Рас-Мохаммед, во время сноркелинга украинскую семью атаковала акула. В результате серьезно пострадали мать и ее 12-летний сын. Мать получила глубокие раны от укусов акулы, а мальчику ампутировали руку ниже локтя.

Туроператор впоследствии сообщил, что туристы, по предварительным данным, купили у третьих лиц (не у официального туроператора или его партнеров) услугу погружения с аквалангом с экскурсионных яхт, и плавали там, где это официально запрещено.
kp.ua
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