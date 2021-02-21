В Киеве взяли под стражу водителя, который убил пешехода

В суде 20 февраля по ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей водителю автомобиля "Хюндай", который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу. Сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте. В свою очередь подозреваемый сообщил, что признает свою вину. Об этом в "Фейсбуке" написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

19 февраля в столице Украины водитель иномарки накинулся с кулаками на нетрезвого пешехода. Он нанес оппоненту несколько ударов, в результате чего пешеход скончался.

На видео из соцсетей видно, как водитель "Хюндай" выехал на "зебру", что спровоцировало конфликт с пешеходом, который в тот момент переходил дорогу. Через несколько секунд после короткой словесной перепалки водитель вышел из авто и дважды ударил оппонента. После второго удара пешеход упал и умер.





По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение.

