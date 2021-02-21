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21 февраля 21, 22:23
Обломки Boeing упали с неба на женщину в Нидерландах (фото)
Обломки Boeing
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В Нидерландах грузовой самолет забросал город осколками взорвавшегося двигателя.

В Нидерландах самолет, который вылетел из аэропорта Маастрихт-Ахен, воспламенился в воздухе и "потерял" часть двигателя. 

Об этом пишет NLTimes. 

Часть обломков двигателя упала с неба в районе города Меерсен в Лимбурге. 

Издание отмечает, что при этом пострадало несколько автомобилей. Также один из обломков упал на пожилую женщину, в результате чего та получила легкие ранения. 

Представитель аэропорта сообщил, что это был грузовой Boeing 747-400 с четырьмя двигателями, направлявшийся в Нью-Йорк. При этом, по его словам, самолет может летать и с одним двигателем. Тем не менее, воздушное судно совершило посадку в городе Льеж, в Бельгии.  




Детали двигателя самолета, упавшие на Меерсен

Причина происшествия пока неизвестна, однако не исключается версия, что в двигатель мог попасть посторонний предмет, в следствие чего были разрушены лопасти турбины. 

Аналогичный случай произошел 21 февраля в городе Брумфилд, штат Колорадо. Там самолет Boeing 777 во время полета начал в прямом смысле рассыпаться на части. Обломки двигателя летательного аппарата упали на жилые дома.
telegraf.com.ua
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