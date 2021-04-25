Во Франции 140 человек вместо вакцины получили физраствор

В центре вакцинации во французском городе Эперне, расположенном на северо-востоке страны, врачи по ошибке вкололи 140 пациентам физраствор вместо вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает Le Point.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля.

Медики поспешили успокоить тех, кто по ошибке получил физраствор. По их словам, физраствор не представлял опасности для "привитых".

"Для усиления безопасности на случай подобных происшествий в центр вакцинации был направлен дополнительный медработник", - говорится в сообщении.

При этом органы здравоохранения Франции не сообщают о причинах этой ошибки.

По данным Министерства здравоохранения Франции, за последние сутки в стране зафиксировано 32 340 новых случаев заражения COVID-19 и 309 летальных исходов. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 5,4 млн человек, умерших - 102 525 человек.

Напомним, в конференц-зале отеля парижского Диснейленда открылся Центр вакцинации от COVID-19.