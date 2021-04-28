Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
28 апреля 21, 20:38
У Лукашенко "нашли" еще одного сына в детдоме (фото)
Лукашенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
СМИ пишут о предполагаемом сыне президента Беларуси Александра Лукашенко Матвее, которого политик якобы скрыл

Белорусский Телеграм-канал NEXTA, ссылаясь на собственное расследование, опубликовало новость о сыне Александра Лукашенко, которого он якобы скрывает из-за особенностей развития.

Согласно данным портала, в 2002 году Ирина Абельская (мать младшего сына Лукашенко Николая) якобы родила их первенца - Матвея. Однако у ребенка заподозрили отклонения: NEXTA пишет об умственной отсталости, аутизме и недоразвитых слуховых проходах у ребенка. После этого, продолжают журналисты Телеграм-канала, Лукашенко якобы "запаниковал, решив, что больной ребенок навредит его карьере политика, и решил от него избавиться". 

"Мальчика записали на девичью фамилию матери — Матвей Постоялко, и упрятали в детдом — подальше от посторонних глаз, - сообщает NEXTA, -  Все это время средств на него не жалели: у Матвея был личный тьютор, педагог, индивидуальный учебный кабинет, дорогие развивающие игрушки, к нему приставили двух "бабушек", которые контролировали воспитательный процесс и привозили мальчику всё необходимое (еду, игрушки)".


Сейчас, по данным белорусского СМИ, Матвей находится в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 в Минске. Фото предполагаемого Матвея портал опубликовал с пометкой "7-летней давности".



Напомним, Александр Лукашенко, вернувшись в Беларусь из РФ, озаботился вопросом передачи власти на случай возможных форс-мажоров.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Лукашенко: Украина хотела "быстрее душить Беларусь"
Лукашенко приказал взять на учет участвующих в протестах
Росгвардия будет помогать белорусской милиции
Сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей